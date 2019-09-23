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Бєсєдін анонсував вихід Динамо з кризи

08:20 919 Читать на русском
Бєсєдін анонсував вихід Динамо з кризи
Бєсєдін проти Чеснакова / ФК Динамо

Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін поділився враженнями від перемоги "біло-синіх" над полтавською Ворсклою (5:0) у рамках 8-го туру Прем'єр-ліги.

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Нас мало коли-небудь прорвати. Я дуже радий і вітаю всіх із перемогою. Спасибі вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Дуже добре, що ми реалізували більшість своїх моментів. Звичайно, завжди можна забити більше, але і так добре, що ми відзначилися достатню кількість разів. Через цю гру вже потрібно готуватися до наступних матчів.

Ворскла – Динамо – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Завтра будемо відновлюватися і забувати про сьогоднішню перемогу. А поки радіємо з того, що вдалося досягти такого впевненого рахунку. Ця перемога була нам дуже потрібна. Те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, що просили тренери, те і зробили сьогодні на футбольному полі, виконавши установку тренера, тому такий і результат.

Я попросив Гармаша залишити мені м'яч, він так і зробив, а я вдарив з точки в точку – як тренуємо на заняттях, добре, що влучив. Радий, що команда виграла, що мені вдалося відзначитися. Головне – перемога, повторюся, вона нам дуже потрібна в психологічному плані. Сподіваюся, надалі ми більше не будемо втрачати очки. Рухаємося далі.

Тренери кажуть нам, куди бігти, де стояти – це все ми робимо на тренуваннях. На полі усе залежить від нас, десь імпровізуємо, десь втілюємо в життя те, що награємо. Добре, що все вийшло, тому і рахунок такий розгромний сьогодні.

Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головне, що ми з кожним матчем, з кожним тренуванням все краще і краще розуміємо один одного – це найголовніше на даному етапі. Упевнений, що далі все буде тільки поліпшуватися, буде менше проблем в ігровому плані і розумінні. Головне, що всі футболісти віддаються в грі, і кожен намагається зрозуміти те, що нам доносить тренерський штаб.

Ми все робимо для того, щоб цей період закінчився якомога швидше. Сподіваємося, що так і є, з кожною грою будемо доводити, що він вже позаду", – цитує нападника офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Олексія Михайличенка розгромили Ворсклу в гостях. В активі Артема Бєсєдіна четвертий гол киян.

Ворскла – Динамо: повернення Циганкова, "українська" перемога киян, втрата лідера та найкращий матч при Михайличенку

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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Ворскла - Динамо
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