Бєсєдін анонсував вихід Динамо з кризи

Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін поділився враженнями від перемоги "біло-синіх" над полтавською Ворсклою (5:0) у рамках 8-го туру Прем'єр-ліги.

"Нас мало коли-небудь прорвати. Я дуже радий і вітаю всіх із перемогою. Спасибі вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Дуже добре, що ми реалізували більшість своїх моментів. Звичайно, завжди можна забити більше, але і так добре, що ми відзначилися достатню кількість разів. Через цю гру вже потрібно готуватися до наступних матчів.

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Завтра будемо відновлюватися і забувати про сьогоднішню перемогу. А поки радіємо з того, що вдалося досягти такого впевненого рахунку. Ця перемога була нам дуже потрібна. Те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, що просили тренери, те і зробили сьогодні на футбольному полі, виконавши установку тренера, тому такий і результат.

Я попросив Гармаша залишити мені м'яч, він так і зробив, а я вдарив з точки в точку – як тренуємо на заняттях, добре, що влучив. Радий, що команда виграла, що мені вдалося відзначитися. Головне – перемога, повторюся, вона нам дуже потрібна в психологічному плані. Сподіваюся, надалі ми більше не будемо втрачати очки. Рухаємося далі.

Тренери кажуть нам, куди бігти, де стояти – це все ми робимо на тренуваннях. На полі усе залежить від нас, десь імпровізуємо, десь втілюємо в життя те, що награємо. Добре, що все вийшло, тому і рахунок такий розгромний сьогодні.

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Головне, що ми з кожним матчем, з кожним тренуванням все краще і краще розуміємо один одного – це найголовніше на даному етапі. Упевнений, що далі все буде тільки поліпшуватися, буде менше проблем в ігровому плані і розумінні. Головне, що всі футболісти віддаються в грі, і кожен намагається зрозуміти те, що нам доносить тренерський штаб.

Ми все робимо для того, щоб цей період закінчився якомога швидше. Сподіваємося, що так і є, з кожною грою будемо доводити, що він вже позаду", – цитує нападника офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Олексія Михайличенка розгромили Ворсклу в гостях. В активі Артема Бєсєдіна четвертий гол киян.

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