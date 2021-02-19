"Морально было тяжело. Однако прошло время, и мы хорошо подготовились. Прошли сборы и в ОАЭ, и в Турции, было много матчей. Было время снова пережить эти ощущения, этот ритм. У меня было время. За период той дисквалификации, которую мне дали, я просто так дома не сидел. Я работал.

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Не могу сказать, что было очень трудно, но не было легко. Думаю, с каждым матчем будет все лучше и как можно скорее забуду этот период.

Хотелось, чтобы в игре с Брюгге был момент или полумомент, чтобы забить. Но иногда нужно работать на оборону и ждать своего шанса. С Луческу очень интересно и на тренировках, и на теориях. Слушаешь и пытаешься вобрать все, что он говорит. Все знают, что это хороший специалист. Это подтверждают результаты. Уверен, что мы будем только прогрессировать", – сказал Беседин в эфире телеканала "Футбол".

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