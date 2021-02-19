"Морально було важкувато. Однак минув час, і ми добре підготувалися. Пройшли збори і в ОАЕ, і в Туреччині, було багато матчів. Був час знову пережити ці відчуття, цей ритм. У мене був час. За період тієї дискваліфікації, яку мені дали, я просто так вдома не сидів. Я працював.

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Не можу сказати, що було дуже важко, але й не було легко. Думаю, з кожним матчем буде все краще і якомога швидше забуду цей період.

Хотілося, щоб у грі з Брюгге був момент або напівмоменти, щоб забити. Але іноді потрібно працювати на оборону і чекати свого шансу. З Луческу дуже цікаво і на тренуваннях, і на теоріях. Слухаєш і намагаєшся увібрати все, що він говорить. Всі знають, що це хороший фахівець. Це підтверджують результати. Упевнений, що ми будемо тільки прогресувати", – сказав Бєсєдін в ефірі телеканалу "Футбол".

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