Динамо на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с Витиньо. Соглашение рассчитано на 5 лет. В Киеве бразилец будет выступать под 22-м номером, который ранее принадлежал Жерсону Родригесу.

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Трансфер 22-летнего вингера не стал неожиданностью. Еще несколько дней назад было известно, что Динамо выиграло у Бордо борьбу за Витиньо. Позже также сообщалось об успешном прохождении медосмотра.

Заметим, что Витиньо на клубном уровне выступал исключительно за Атлетико Паранаэнсе, за который сыграл 60 матчей (15 голов и 7 ассистов). Новичок Динамо способен сыграть на любой позиции в атакующей зоне полузащиты, но больше тяготеет к левому флангу.

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