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Бернли вмешался в борьбу за Малиновского

11:57 401 Читати українською
Бернли вмешался в борьбу за Малиновского
Руслан Малиновский / Getty Images

Английский клуб также проявляет интерес к хавбеку сборной Украины.

Бернли готов сделать предложение Генку по трансферу Руслана Малиновского, информирует Sun.

Аталанта – явный фаворит в борьбе за Малиновского, но также есть другие клубы, – генеральный директор Генка

"Кларетовые" нацелились на двойной трансфер представителей чемпиона Бельгии. Кроме Малиновского англичан интересует 22-летний защитник Йоаким Мехле. За дуэт из Генка 15-я команда АПЛ готова предложить 19 миллионов фунтов.

Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио

Напомним, ранее появилась информация о практически согласованном переходе Малиновского в Аталанту.

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