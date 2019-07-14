Бернли вмешался в борьбу за Малиновского

Английский клуб также проявляет интерес к хавбеку сборной Украины.

Бернли готов сделать предложение Генку по трансферу Руслана Малиновского, информирует Sun.

Аталанта – явный фаворит в борьбе за Малиновского, но также есть другие клубы, – генеральный директор Генка

"Кларетовые" нацелились на двойной трансфер представителей чемпиона Бельгии. Кроме Малиновского англичан интересует 22-летний защитник Йоаким Мехле. За дуэт из Генка 15-я команда АПЛ готова предложить 19 миллионов фунтов.

Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио

Напомним, ранее появилась информация о практически согласованном переходе Малиновского в Аталанту.