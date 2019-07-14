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Аталанта – явный фаворит в борьбе за Малиновского, но также есть другие клубы, – генеральный директор Генка

10:04 153 Читати українською
Аталанта – явный фаворит в борьбе за Малиновского, но также есть другие клубы, – генеральный директор Генка
Руслан Малиновский / Getty images

Генеральный директор Генка Эрик Гериц рассказал о ситуации с возможным трансфером Руслана Малиновского.

"Мы работаем над достижением соглашения. Вопрос может быть решен уже в эти выходные или в ближайшие дни. Малиновским интересуются разные клубы: как в Италии, так и в других странах. Если говорить о Серии А, то Аталанта – явный фаворит.

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Мы ищем решение, которое удовлетворит нас, игрока и потенциального покупателя. Однако я повторяю, что есть не только Сампдория и Аталанта.

Переговоры положительные: как с Аталантой, так и с другими командами. Пока никаких комментариев относительно деталей трансфера, но я уверен, что скоро это станет известным", – цитирует Герица La Gazzetta dello Sport.

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