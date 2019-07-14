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Бернлі втрутився в боротьбу за Маліновського

11:57 1539 Читать на русском
Бернлі втрутився в боротьбу за Маліновського
Руслан Маліновський / Getty Images

Англійський клуб також проявляє інтерес до хавбека збірної України.

Бернлі готовий зробити пропозицію Генку щодо трансферу Руслана Маліновського, інформує Sun.

Аталанта – явний фаворит у боротьбі за Маліновського, але також є інші клуби, – генеральний директор Генка

"Кларетові" націлилися на подвійний трансфер представників чемпіона Бельгії. Окрім Маліновського англійців цікавить 22-річний захисник Йоакім Мехле. За дует з Генка 15-а команда АПЛ готова запропонувати 19 мільйонів фунтів.

Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді Марціо

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про практично узгоджений перехід Маліновського до Аталанти.

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Трансфери Головне Генк Генк Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Англія Йоакім Мехле Йоакім Мехле Бернлі Бернлі Бельгія
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