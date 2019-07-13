Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио

Трансферная сага хавбека сборной Украины приближается к своему логическому завершению.

Аталанта согласовала с Генком переход Руслана Малиновского, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Генк на замену Малиновскому подписал сына легенды Реала и Барселоны

В ближайшие часы игрока ждут в Италии, где он должен пройти медицинские тесты перед подписанием контракта с бергамасками. Чемпион Бельгии получит за своего полузащитника 13,7 миллиона евро.

Напомним, Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место Серии А и завоевала право на выступления в Лиге чемпионов.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти