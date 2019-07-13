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Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио

16:49 148 Читати українською
Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио
Руслан Малиновский / HLN

Трансферная сага хавбека сборной Украины приближается к своему логическому завершению.

Аталанта согласовала с Генком переход Руслана Малиновского, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Генк на замену Малиновскому подписал сына легенды Реала и Барселоны

В ближайшие часы игрока ждут в Италии, где он должен пройти медицинские тесты перед подписанием контракта с бергамасками. Чемпион Бельгии получит за своего полузащитника 13,7 миллиона евро.

Напомним, Аталанта в прошлом сезоне заняла третье место Серии А и завоевала право на выступления в Лиге чемпионов.

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Теги
Италия Главное Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Аталанта Аталанта Трансферы Украинцы за рубежом
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