Манчестер Сити поехал в гости к Бернли в рамках 22 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Александр Зинченко сыграл в шести подряд матчах АПЛ, а сегодня Пеп Гвардиола дал ему отдых. Слева в обороне Манчестер Сити выйдет Эмерик Ляпорт.

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Матч Бернли – Манчестер Сити начинается в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine. Ожидается легкая игра для "горожан", ведь Бернли – удобный соперник. Четыре предыдущие встречи завершились разгромами. Правда, Бернли недавно прибил Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Бернли: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс – Гудмундссон, Вествуд, Корк, Макнил – Родригес, Выдра.

Запасные: Пикок-Фаррелл, Данн, Бардсли, Лонг, Гленнон, Стивенс, Бенсон, Мамбонго, Нарти.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Ляпорт – Бернарду, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Уокер, Зинченко, Фоден, Торрес, Менди, Фернандиньо, Гарсия, Гомес.

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