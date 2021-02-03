Манчестер Сіті поїхав у гості до Бернлі в рамках 22 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Олександр Зінченко зіграв у шести поспіль матчах АПЛ, а сьогодні Пеп Гвардіола дав йому відпочинок. Зліва в обороні Манчестер Сіті вийде Емерік Ляпорт.

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Матч Бернлі – Манчестер Сіті розпочинається о 20:00 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine. Очікується легка гра для "містян", адже Бернлі – зручний суперник. Чотири попередні зустрічі завершилися розгромами. Щоправда, Бернлі не так давно прибив Ліверпуль.

Стартові склади команд

Бернлі: Поуп – Лоутон, Тарковскі, Мі, Пітерс – Гудмундссон, Вествуд, Корк, Макніл – Родрігес, Видра.

Запасні: Пікок-Фаррелл, Данн, Бардслі, Лонг, Гленнон, Стівенс, Бенсон, Мамбонго, Нарті.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Ляпорт – Бернарду, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Стеффен, Вокер, Зінченко, Фоден, Торрес, Менді, Фернандінью, Гарсія, Гомес.

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