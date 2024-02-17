Александр Зинченко не смог восстановиться от травмы, пока клубе инсайдеры намекают лишь, что до конца месяца Артета может получить полную обойму здоровых игроков. Матч, как и онлайн-трансляция Бернли – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Гости забили в тяжелой игре такой важный быстрый первый гол на 4 минуте. Райс разогнал атаку центром и отдал, Мартинелли на скорости убежал и вырезал в центр, Эдегор подбил себе мяч под удар и прошил Траффорда. Что интересно, Арсенал не смог нанести ни одного удара в створ ворот за первые 30 минут, хотя и стандартов, на которых часто проваливается Бернли и феерит команда Артеты, хватало.

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И вроде и много этих касаний в чужих владениях, и острая проникающая передача не одна прошла, а все что-то мешает. Вот как в эпизоде с Троссаром, которому на блюдечке выложил пас Сака, а бельгиец не попал по мячу. Одоберт продрался в зоне Уайта и почти с нулевого угла попытался прошить Райю – испанского голкипера такое развитие событий не застало врасплох. Этот момент не засчитали за удар, но он был, пожалуй, одним из самых острых на две команды за первый тайм.

xG since the turn of the year



5 Games



Arsenal 13.96 - 1.66 Opponents pic.twitter.com/6NcXBPsGNl — Calum (@CalArsenal) February 17, 2024

Леандро исправился, заработав пенальти. Пас Хаверца в касание открыл зону для партнёра в штрафной. Троссара скосили, и Сака реализовал пенальти. А затем Букайо зачем-то пробил после свистка, делая вид, что он был единственным, кто не слышал ничего. Отмечаем роль столба, которую исполнял Хаверц и в моменте с заработанным пенальти, и в первом взятии ворот. Принял Кай участие и в третьем голе, оформив передасист. Эдегор покатил под очередной дубль Саки, идеальное исполнение вингера Арсенала.

Arsenal have won their opening five league games of a calendar year for the first time in their history:



◉ 5-0 vs. Crystal Palace

◉ 1-2 vs. Nottingham Forest

◉ 3-1 vs. Liverpool

◉ 0-6 vs. West Ham

◉ 0-5 vs. Burnley



2024 has started perfectly. pic.twitter.com/uWBEo5K4S7 — Squawka (@Squawka) February 17, 2024

Тот пенальти на 41 минуте, к слову, стал первым ударом "пушкарей" из пределов штрафной, а затем понемногу понеслось. Эдегор срубил Аарона Рэмзи, и тот потерял сознание на несколько минут. К счастью, обошлось без худшего, а только вынужденной заменой. Мартинелли перехватывает в прессинге, а затем лежа жонглирует мячом так, что перебрасывает на Троссара, а тот вновь чудом промахивается с нескольких метров. И все же Лео забил. Кивиор, выходящий на позиции Зинченко, прошел по левому краю и прострелил, Сака пропустил, Хаверц пробил, бельгиец добил.

Хаверц заслужил это. Суперматч Кая, теневого MVP игры в Бернли, увенчался на 78 минуте голом после вбрасывания из аута от Кивйора. Немец по дороге успел пробросить между ног Делакруа. Где-то мы уже подобное видели, не так ли?! Польский защитник тоже выдал шоу сезона, повторив ассист Зинченко руками, который произошел также в выездном матче (против Ноттингем Форест).

Бернли закрепляется на предпоследнем месте с 13 очками. Арсенал держит за собой 2 строчку, отставая от Ливерпуля на 2 балла. Интересно, что команда Артеты после того, как забила только 17 раз за 11 выездных матчей АПЛ 2023/24, наколотила 11 голов за 2 гостевых поединка против Вест Хэма и Бернли. К слову, Арсенал впервые в истории выиграл все 5 стартовых матчей в новом году в рамках чемпионата Англии.

По состоянию на сейчас в топ-5 европейских лигах нет команды, которая больше бы забивала и меньше пропускала, чем лондонские "пушкари" за полтора месяца. Феноменальная реализация – прежде всего, хотя не покидает ощущение, что партнеры Зинченко должны были бы забивать даже больше, ведь ожидаемые голы не показывают всей картины доминирования этого клуба, когда идет игра и соперников просто сносит атакующим ураганом после одного-двух голов. В чем-то это напоминает лучшие версии Ливерпуля Клопа и Ман Сити Гвардиолы золотых сезонов.