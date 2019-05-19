Бернарду Силва: Всегда есть куда прогрессировать

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал разгромную победу над Уотфордом в финале Кубка Англии (6:0).

"Невероятные чувства. Выиграть впервые все трофеи внутри страны – это потрясающе. Болельщики прекрасные, они поддерживали нас весь сезон.

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Теперь настало время отдохнуть, отпраздновать и в следующем сезоне постараться выиграть все это снова.

Неважно, побеждаем мы 1: 0 или 5: 0, всегда есть простор для совершенствования. В следующем сезоне мы постараемся стать лучше и выиграть еще больше титулов", – рассказал Бернарду Силва в комментарии BBC Sport.

Напомним, Манчестер Сити уничтожил в финале Кубка Англии Уотфорд (6: 0) и оформил внутренний требл.

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