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Бернарду Силва: Всегда есть куда прогрессировать

19 мая 00:43 52 Читати українською
Бернарду Силва: Всегда есть куда прогрессировать
Бернарду Силва / ТАСС

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва прокомментировал разгромную победу над Уотфордом в финале Кубка Англии (6:0).

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

"Невероятные чувства. Выиграть впервые все трофеи внутри страны – это потрясающе. Болельщики прекрасные, они поддерживали нас весь сезон.

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Теперь настало время отдохнуть, отпраздновать и в следующем сезоне постараться выиграть все это снова.

Неважно, побеждаем мы 1: 0 или 5: 0, всегда есть простор для совершенствования. В следующем сезоне мы постараемся стать лучше и выиграть еще больше титулов", – рассказал Бернарду Силва в комментарии BBC Sport.

Напомним, Манчестер Сити уничтожил в финале Кубка Англии Уотфорд (6: 0) и оформил внутренний требл.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд Уотфорд Кубок Англии 2018/19
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