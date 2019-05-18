Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко – обладатель Кубка Англии, но финал провел бледно, историческое достижение "горожан"

Манчестер Сити в финале Кубка Англии-2018/19 уничтожил Уотфорд со счетом 6:0. Александр Зинченко отыграл весь матч и помог "горожанам" взять третий трофей в сезоне.

Манчестер Сити провел выдающийся сезон. Команда Пепа Гвардиолы уже выиграла АПЛ и Кубок Лиги, а сегодня боролась за то, чтобы стать первым в истории обладателем домашнего английского требла. Уотфорд подходил к финалу в статусе явного аутсайдера, хотя в текущем сезоне также производил хорошее впечатление.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

Со стартовым свистком "горожане" взяли мяч под контроль, но построить хорошую атаку им не удавалось. Были фланговые прострелы, были дальние удары, однако соперник неплохо держался. В то же время игроки Уотфорда разгоняли собственные контратаки.

На 11-й минуте подопечные Хави Грасии могли выходить вперед, когда Зинченко неточной передачей обрезал полкоманды. Резкий контрвыпад "шершней" флангом украинца с участием Дукуре и Деулофеу завершился выходом Перейры один на один с голкипером – Эдерсон чудом спас Сити.

Вскоре Уотфорд организовал еще одну хорошую атаку – Дукуре мощным ударом попал в локоть Компани в штрафной Манчестер Сити. Ни главный арбитр, ни VAR пенальти не увидели. А "горожане" наказали оппонентов за ошибки.

В середине первого тайма Манчестер Сити вышел вперед, когда Уотфорд потерял мяч в центре поля. Выстрел Стерлинга заблокировали, после чего он вывел на удар Давида Силву – испанец безошибочно расстрелял вратаря. Сити продолжал держать ситуацию под контролем и быстро удвоил преимущество.

На 38-й минуте Бернарду Силва роскошным пасом нашел в штрафной Жезуса, а тот элегантно с острого угла прокинул мяч в ворота мимо Гомеса. "Круглый" летел в сетку, но Стерлинг коснулся его на линии, отобрав гол у партнера. Марез еще до перерыва мог сделать счет разгромным, однако команды ушли на перерыв при 2:0.

Второй тайм начался очень активно – старт был очень насыщенным на события. Уотфорд несколько раз разрезал оборону "голубых" хорошими атаками. Ребята Хави Грасиа на время даже закрыли соперника в его владениях и доминировали, правда, безуспешно.

Манчестер Сити отвечал очень остро. Стерлинг создал момент для Жезуса – на месте голкипер. После подачи углового мяч отскочил к Зинченко. Украинец вырезал прекрасную подачу на того же Жезуса – Габриэль попал в цель, но сделал это из офсайда.

Однако впоследствии "горожане" сняли любые вопросы об обладателе трофея. Третий гол в ворота Уотфорда забил де Брюйне, который вышел на замену. Стерлинг и Жезус выгрызли мяч в центре поля и в считанные секунды вывели Кевина на пустые ворота. Следующий гвоздь в могилу "шершней" после абсолютно аналогичной контратаки загнал Жезус – с передачи КдБ.

До конца встречи команды играли открыто: Сити пытался забить еще, Уотфорд старался подарить болельщикам гол престижа. На 81-й минуте Бернарду Силва на быстрых ногах прорвался сквозь защиту "шершней" и результативно прострелил на Стерлинга. Ну а под занавес встречи Рахим установил итоговый счет финала – 6:0.

Манчестер Сити оформил первый в истории Англии внутренний требл, добавив сегодня Кубок Англии к Премьер-лиге и Кубку лиги. Игрок сборной Украины Александр Зинченко выиграл дебютный для себя Кубок Англии. Поздравляем!

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Достижения Манчестер Сити и Гвардиолы

– "Горожане" на пути к победе в Кубке Англии отгрузили шести соперникам в сумме 26 голов. Правда, среди них не было ни одной топ-команды: Ротерхэм, Бернли, Ньюпорт, Суонси, Брайтон, Уотфорд.

– Пеп Гвардиола выиграл почти все турниры, в которых принимал участие: Примера, Копа дель Рей, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Бундеслига, Кубок Германии, АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии. Ему не покорился только Суперкубок Германии.

– Манчестер Сити – первый английский клуб высшего дивизиона, который выиграл 50 матчей за сезон во всех турнирах.

– Манчестер Сити выиграл 6-й Кубок Англии в истории. Победа в финале турнира в 6 мячей зафиксирована впервые с 1903-го года.

– Этот сезон стал самым результативным в карьере Рахима Стерлинга – 26 голов. Он является первым автором хет-трика в финале КА за 66 лет.

Зинченко провел финал бледно

Украинец сыграл против Уотфорда посредственно. Он начал вторую результативную атаку Сити и отдал предголевой пас в четвертой, однако там все сделали его партнеры. Александр много помогал впереди, нанес даже один удар из-за пределов штрафной – соперники заблокировали.

Опять все грустно с кроссами – только 1 из 6 удачный. Было заметно, что футболисты Сити не готовы к его подачам и прострелам, эти моменты не выглядели отработанными. Как следствие, креатив Зинченко завершался неудачно.

Зато хорошо запомнилась ошибка Александра на старте встречи, когда он отдал плохую передачу по флангу, а Уотфорд перехватил мяч и организовал прекрасную контратаку опять же через его бровку. Эдерсон спас украинца от серьезной критики.

В обороне Зинченко много работать не пришлось. Совершил один вынос, один раз заблокировал удар, выполнил 5 подборов. Из командной игры Саша не выпадал, поэтому можно обойтись без особых претензий.