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Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко – обладатель Кубка Англии, но финал провел бледно, историческое достижение "горожан"

18 мая 22:35 881 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд: Зинченко – обладатель Кубка Англии, но финал провел бледно, историческое достижение "горожан"
Манчестер Сити – обладатель Кубка Англии

Манчестер Сити в финале Кубка Англии-2018/19 уничтожил Уотфорд со счетом 6:0. Александр Зинченко отыграл весь матч и помог "горожанам" взять третий трофей в сезоне.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Манчестер Сити провел выдающийся сезон. Команда Пепа Гвардиолы уже выиграла АПЛ и Кубок Лиги, а сегодня боролась за то, чтобы стать первым в истории обладателем домашнего английского требла. Уотфорд подходил к финалу в статусе явного аутсайдера, хотя в текущем сезоне также производил хорошее впечатление.

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Со стартовым свистком "горожане" взяли мяч под контроль, но построить хорошую атаку им не удавалось. Были фланговые прострелы, были дальние удары, однако соперник неплохо держался. В то же время игроки Уотфорда разгоняли собственные контратаки.

На 11-й минуте подопечные Хави Грасии могли выходить вперед, когда Зинченко неточной передачей обрезал полкоманды. Резкий контрвыпад "шершней" флангом украинца с участием Дукуре и Деулофеу завершился выходом Перейры один на один с голкипером – Эдерсон чудом спас Сити.

Вскоре Уотфорд организовал еще одну хорошую атаку – Дукуре мощным ударом попал в локоть Компани в штрафной Манчестер Сити. Ни главный арбитр, ни VAR пенальти не увидели. А "горожане" наказали оппонентов за ошибки.

В середине первого тайма Манчестер Сити вышел вперед, когда Уотфорд потерял мяч в центре поля. Выстрел Стерлинга заблокировали, после чего он вывел на удар Давида Силву – испанец безошибочно расстрелял вратаря. Сити продолжал держать ситуацию под контролем и быстро удвоил преимущество.

На 38-й минуте Бернарду Силва роскошным пасом нашел в штрафной Жезуса, а тот элегантно с острого угла прокинул мяч в ворота мимо Гомеса. "Круглый" летел в сетку, но Стерлинг коснулся его на линии, отобрав гол у партнера. Марез еще до перерыва мог сделать счет разгромным, однако команды ушли на перерыв при 2:0.

Второй тайм начался очень активно – старт был очень насыщенным на события. Уотфорд несколько раз разрезал оборону "голубых" хорошими атаками. Ребята Хави Грасиа на время даже закрыли соперника в его владениях и доминировали, правда, безуспешно.

Манчестер Сити отвечал очень остро. Стерлинг создал момент для Жезуса – на месте голкипер. После подачи углового мяч отскочил к Зинченко. Украинец вырезал прекрасную подачу на того же Жезуса – Габриэль попал в цель, но сделал это из офсайда.

Однако впоследствии "горожане" сняли любые вопросы об обладателе трофея. Третий гол в ворота Уотфорда забил де Брюйне, который вышел на замену. Стерлинг и Жезус выгрызли мяч в центре поля и в считанные секунды вывели Кевина на пустые ворота. Следующий гвоздь в могилу "шершней" после абсолютно аналогичной контратаки загнал Жезус – с передачи КдБ.

До конца встречи команды играли открыто: Сити пытался забить еще, Уотфорд старался подарить болельщикам гол престижа. На 81-й минуте Бернарду Силва на быстрых ногах прорвался сквозь защиту "шершней" и результативно прострелил на Стерлинга. Ну а под занавес встречи Рахим установил итоговый счет финала – 6:0.

Манчестер Сити оформил первый в истории Англии внутренний требл, добавив сегодня Кубок Англии к Премьер-лиге и Кубку лиги. Игрок сборной Украины Александр Зинченко выиграл дебютный для себя Кубок Англии. Поздравляем!

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Достижения Манчестер Сити и Гвардиолы

– "Горожане" на пути к победе в Кубке Англии отгрузили шести соперникам в сумме 26 голов. Правда, среди них не было ни одной топ-команды: Ротерхэм, Бернли, Ньюпорт, Суонси, Брайтон, Уотфорд.

– Пеп Гвардиола выиграл почти все турниры, в которых принимал участие: Примера, Копа дель Рей, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Бундеслига, Кубок Германии, АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии. Ему не покорился только Суперкубок Германии.

– Манчестер Сити – первый английский клуб высшего дивизиона, который выиграл 50 матчей за сезон во всех турнирах.

– Манчестер Сити выиграл 6-й Кубок Англии в истории. Победа в финале турнира в 6 мячей зафиксирована впервые с 1903-го года.

– Этот сезон стал самым результативным в карьере Рахима Стерлинга – 26 голов. Он является первым автором хет-трика в финале КА за 66 лет.

Зинченко провел финал бледно

Украинец сыграл против Уотфорда посредственно. Он начал вторую результативную атаку Сити и отдал предголевой пас в четвертой, однако там все сделали его партнеры. Александр много помогал впереди, нанес даже один удар из-за пределов штрафной – соперники заблокировали.

Опять все грустно с кроссами – только 1 из 6 удачный. Было заметно, что футболисты Сити не готовы к его подачам и прострелам, эти моменты не выглядели отработанными. Как следствие, креатив Зинченко завершался неудачно.

Зато хорошо запомнилась ошибка Александра на старте встречи, когда он отдал плохую передачу по флангу, а Уотфорд перехватил мяч и организовал прекрасную контратаку опять же через его бровку. Эдерсон спас украинца от серьезной критики.

В обороне Зинченко много работать не пришлось. Совершил один вынос, один раз заблокировал удар, выполнил 5 подборов. Из командной игры Саша не выпадал, поэтому можно обойтись без особых претензий.

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