Бернарду Сілва: Завжди є куди прогресувати

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував розгромну перемогу над Уотфордом у фіналі Кубка Англії (6:0).

"Неймовірні почуття. Виграти вперше всі трофеї всередині країни – це приголомшливо. Вболівальники прекрасні, вони підтримували нас весь сезон.

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Тепер настав час відпочити, відсвяткувати і в наступному сезоні постаратися виграти все це знову.

Неважливо, перемагаємо ми 1:0 або 5:0, завжди є простір для вдосконалення. У наступному сезоні ми постараємося стати краще і виграти ще більше титулів", – розповів Бернарду Сілва у коментарі BBC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив у фіналі Кубка Англії Уотфорд (6:0) і оформив внутрішній требл.

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