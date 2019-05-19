toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Бернарду Сілва: Завжди є куди прогресувати

19 травня 00:43 119 Читать на русском
Бернарду Сілва: Завжди є куди прогресувати
Бернарду Сілва / ТАСС

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував розгромну перемогу над Уотфордом у фіналі Кубка Англії (6:0).

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

"Неймовірні почуття. Виграти вперше всі трофеї всередині країни – це приголомшливо. Вболівальники прекрасні, вони підтримували нас весь сезон.

Манчестер Сіті – Уотфорд – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Тепер настав час відпочити, відсвяткувати і в наступному сезоні постаратися виграти все це знову.

Неважливо, перемагаємо ми 1:0 або 5:0, завжди є простір для вдосконалення. У наступному сезоні ми постараємося стати краще і виграти ще більше титулів", – розповів Бернарду Сілва у коментарі BBC Sport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив у фіналі Кубка Англії Уотфорд (6:0) і оформив внутрішній требл.

Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко – володар Кубка Англії, але фінал провів блідо, історичне досягнення "містян"

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4191
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд Кубок Англії 2018/19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
32
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук