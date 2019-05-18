Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд (6:0) и стал обладателем Кубка Англии 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Уотфорд.

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд в финале Кубка Англии. Счет в матче открыл Давид Силва на 26-й минуте, а еще до перерыва Жезус удвоил преимущество "горожан". А вот во втором тайме Манчестер Сити окончательно уничтожил соперника, отметившись еще 4 голами, на которые Уотфорд не смог ответить.

Таким образом, Манчестер Сити выиграл Кубок Англии и оформил внутренний требл.

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