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Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча

18 мая 23:38 327 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд (6:0) и стал обладателем Кубка Англии 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Уотфорд.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд в финале Кубка Англии. Счет в матче открыл Давид Силва на 26-й минуте, а еще до перерыва Жезус удвоил преимущество "горожан". А вот во втором тайме Манчестер Сити окончательно уничтожил соперника, отметившись еще 4 голами, на которые Уотфорд не смог ответить.

Таким образом, Манчестер Сити выиграл Кубок Англии и оформил внутренний требл.

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Теги
Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Уотфорд Уотфорд Уотфорд Кубок Англии 2018/19
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