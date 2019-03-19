Бернарду Силва: Украина – очень сильная сборная

Вингер Манчестер Сити и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал о своих ожиданиях перед матчами отбора на Евро-2020 против Украины и Сербии.

"Менталитет будет таким же сильным, как и всегда. Наша сборная всегда играет на победу и пытается контролировать все моменты игры. Играя дома перед нашими болельщиками, каждый может ожидать, что команда сделает все возможное.

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Все португальцы гордятся тем, что у них есть игрок, который, несмотря на свой возраст, за последние три сезона выиграл три Лиги чемпионов. Криштиану Роналду продолжает играть на самом высоком уровне, очень приятно, что наш капитан вернулся.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед стартом сборной Украины в отборе к Евро-2020

В Украине у меня есть друг, который играет в Манчестер Сити, Александр Зинченко, и мы несколько раз говорили об играх с ним. Я думаю, что Украина, несмотря на некоторые травмы, очень сильная сборная. Из того, что я услышал от моего коллеги, у них большие цели. В Сербии также есть игроки, которые играют в лучших клубах мира. Обе команды будут жесткими соперниками", – приводит слова Силвы Mais Futebol.