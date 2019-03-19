Бернарду Сілва: Україна – дуже сильна збірна

Вінгер Манчестер Сіті і збірної Португалії Бернарду Сілва розповів про свої очікування перед матчами відбору на Євро-2020 проти України і Сербії.

"Менталітет буде таким же сильним, як і завжди. Наша збірна завжди грає на перемогу і намагається контролювати всі моменти гри. Граючи вдома перед нашими вболівальниками, кожен може очікувати, що команда зробить все можливе.

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Всі португальці пишаються тим, що у них є гравець, який, незважаючи на свій вік, в останні три сезони виграв три Ліги чемпіонів. Кріштіану Роналду продовжує грати на найвищому рівні, дуже приємно, що наш капітан повернувся.

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В Україні у мене є друг, який грає в Манчестер Сіті, Олександр Зінченко, і ми кілька разів говорили про ігри з ним. Я думаю, що Україна, незважаючи на деякі травми, дуже сильна збірна. З того, що я почув від мого колеги , у них великі цілі. У Сербії також є гравці, які грають в кращих клубах світу. Обидві команди будуть жорсткими суперниками ", – наводить слова Сілви Mais Futebol.