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Бернарду Силва продлит контракт с Манчестер Сити – новое соглашение предусматривает впечатляющую зарплату

17:51 84 Читати українською
Бернарду Силва продлит контракт с Манчестер Сити – новое соглашение предусматривает впечатляющую зарплату
Бернарду Силва / Фото skysports

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва определился, где проведет ближайшие годы своей карьеры.

Бернарду Силва находится в шаге от продления контракта с Манчестер Сити на 6 лет, сообщает Sky Sports.

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Новое соглашение будет действовать до 2025 года, а зарплата португальца составит 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Бернарду перебрался в стан "горожан" в 2017 году за 50 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний Силва провел 28 матчей, в которых отличился 5-ю голами и 7-ю ассистами.

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Англия Бернарду Силва Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити
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