Бернард и Милан ведут переговоры – может быть знаковый трансфер

Бывший хавбек Шахтера выбирает среди нескольких топовых чемпионатов Европы. В частности Бернард может перейти в Милан.

Бразильский вингер, который может сыграть на правом или левом фланге, ведет переговоры не только с Челси и Ливерпулем. La Repubblica отмечает, что у 25-летнего полузащитника есть испанский паспорт, поэтому его не коснется жесткий лимит Серии А на игроков без гражданства ЕС.

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Милан интересовался бразильцем еще несколько недель назад, но смена собственников отвлекла от трансферных вопросов. По информации Premium Sport, Бернард требует зарплату в 3,5-4 млн евро в год плюс несколько миллионов бонусов за само подписание контракта, ведь уже месяц является свободным агентом после ухода из Шахтера.

В понедельник, 30 июля, представитель игрока, который уже провел переговоры с Челси, встретится с директором "россонери" Леонардо. Бернард может стать первым трансфером новой эпохи Милана, у которого снова сменились собственники и боссы. Леонардо надеется несколько уменьшить финансовые аппетиты игрока, которого на Трансфермаркт оценивается в 16 млн евро.

В своем последнем сезоне за донецкий клуб бразилец забил 10 голов и отдал 4 голевых паса в 29 матчах.

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