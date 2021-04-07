Бывший владелец итальянского Милана и мажоритарный акционер Монцы Сильвио Берлускони снова оказался на больничной койке.

Накануне функционер во второй раз за 2 недели попал в больницу, сообщает La Repubblica.

Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем

Во вторник Берлускони на вертолете вернулся на Апеннины из Прованса. Там он отпраздновал Пасху с дочерью Мариной. Врачи обследовали Берлускони и решили вернуть его в больницу "Сан-Раффаэле". Из-за проблем с сердцем бизнесмен уже был госпитализирован туда 24 марта.

Отметим, что миллиардеру Сильвио Берлускони в сентябре исполнится 85 лет.

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