Колишній власник італійського Мілана та мажоритарний акціонер Монци Сільвіо Берлусконі знову опинився на лікарняному ліжку.

Напередодні функціонер вдруге за 2 тижні потрапив до шпиталю, повідомляє La Repubblica.

Берлусконі потрапив до лікарні через проблеми із серцем

У вівторок Берлусконі гелікоптером повернувся на Апенніни з Провансу. Там він відсвяткував Великдень із донькою Маріною. Лікарі обстежили Берлусконі та вирішили повернути його до лікарні "Сан-Раффаеле". Через проблеми із серцем бізнесмен вже був госпіталізований туди 24 березня.

Відзначимо, що мільярдеру Сільвіо Берлусконі у вересні виповниться 85 років.

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