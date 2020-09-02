Берлускони подхватил коронавирус – экс-президенту Милана 83 года
21:24 - Читати українською
Бывший президент Милана Сильвио Берлускони тоже пострадал от пандемии COVID-19.
Сильвио Берлускони заболел коронавирусом, сообщает Reuters. Недавно он получил положительный результат теста.
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По словам его врача, болезнь протекает безсимтомно. Сейчас бывший премьер-министр Италии находится на самоизоляции. К слову, Берлускони в начале пандемии пожертвовал более 10 млн евро на борьбу с коронавирусом.
Напомним, Сильвио Берлускони трижды становился президентом Милана: в 1986-2004, 2006-2008 и 2012-2017 годах.
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