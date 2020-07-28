Паццини покинет Верону в конце сезона – его уже ждет Берлускони

Форвард итальянской Вероны Джампаоло Паццини уйдет из команды Ивана Юрича после завершения сезона 2019/20. Он провел на Марк Антонио Бентегоди 5 лет.

Ветеран покинет "мастифов" 31 августа, сообщает официальный сайт клуба.

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35-летний Паццини решил продолжить карьеру в другом клубе. В данный момент новое место работы форварда остается тайной. Однако, итальянские медиа уверены, что опытный нападающий окажется в Монце – новом проекте Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, получившем право на выступления в Серии B с нового сезона.

В нынешнем сезоне Джампаоло Паццини провел 13 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча. Ранее он защищал цвета Леванте, Милана, Интера, Сампдории, Фиорентины и родной Аталанты.

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