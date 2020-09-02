Берлусконі підхопив коронавірус – екс-президенту Мілана 83 роки
21:24 - Читать на русском
Колишній президент Мілана Сільвіо Берлусконі теж постраждав від пандемії COVID-19.
Сільвіо Берлусконі захворів на коронавірус, повідомляє Reuters. Нещодавно він отримав позитивний результат тесту.
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За словами його лікаря, хвороба протікає безсимптомно. Наразі колишній прем'єр-міністр Італії перебуває на самоізоляції. До слова, Берлусконі на початку пандемії пожертвував понад 10 млн євро на боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі тричі ставав президентом Мілана: у 1986-2004, 2006-2008 та 2012-2017 роках.
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