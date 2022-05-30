Серия В, финал плей-офф

Пиза – Монца – 3:4 в дополнительное время (первый матч 1:2)

Голы: Торрегроса, 1, Херманссон, 9, Мастину, 90 – Мачин, 20, Гюткьер, 79, 101, Марроне, 96

Монца и в прошлом сезоне играла в плей-офф, однако остановилась на стадии полуфинала. На этот раз клубу Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани удалось дойти до решающей стадии, где соперником стала Пиза.

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Минимальное преимущество гостей из домашнего матча "испарилось" за 9 минут. Торрегроса сравнял общий счет уже на первых секундах, а Херманссон вообще перевернул ситуацию в пользу Пизы. Счастье "башен" оказалось недолгим, ведь скоро Мачин отквитал один мяч. Второй тайм превратился в противостояние "джокеров". Кристиан Гюткьер сравнял счет через 7 минут после выхода на замену. У Пизы нашелся свой спаситель – Джузеппе Мастину, также вышедший по ходу встречи и переведший игру в экстратаймы на 90 минуте.

Хозяева якобы имели психологическое преимущество, но им не воспользовались – Монца еще в первой 15-минутке оформила два гола. На такое ответа у Пизы уже не было. Клуб Берлускони присоединился к Лечче и Кремонезе, которые раньше напрямую повысились в элиту.

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