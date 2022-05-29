Плей-офф за место в Лиге 1, финал

Сент-Этьен – Осер – 1:1, 4:5 в серии пенальти (первый матч – 1:1)

Голы: Камара, 76 – Сахи, 51

В финале сошлись два легендарных клуба – 10-кратный чемпион Франции Сент-Этьен и Осер, который выигрывал один чемпионат и 4 Кубка. Впрочем, сейчас им приходится решать более приземленные задачи.

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Первый матч не дал преимущества никому, а половина второго завершилась нулями. Хамза Сахи наконец-то вывел Осер вперед на 51-й минуте. Впрочем, Камара успел спасти Сент-Этьен и перевести игру в дополнительное время. Команды откровенно простояли полчаса, ожидая серию пенальти. Роковым для "зеленых" оказался первый же удар Будебуза, проигравшего дуэль голкиперу. Все последующие исполнители били точно.

После последнего удара на поле начался ужас. Фанаты обеих команд выскочили на поле, параллельно закидывая файерами все вокруг. Очевидно, Сент-Этьену придется отвечать за хаос, но это уже дела следующего сезона. Сейчас фиксируем возвращение Осера в элиту через 10 лет, а "зеленым" придется вспоминать 2004-й, когда они последний раз выступали во втором дивизионе.