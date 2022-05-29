Чемпионшип, финал плей-офф

Хаддерсфилд – Ноттингем Форест – 0:1

Гол: Колвилл, 43 (аг)

Обе команды совсем не входили в список фаворитов в начале сезона. Хаддерсфилд испытывал определенные финансовые трудности, а Ноттингем жалко стартовал и после 7 туров шел на дне таблицы. "Лесников" спас приход Стива Купера, который в предыдущие годы дважды выводил Суонси в плей-офф, но там терпел неудачи.

Перед началом встречи капитаны команд сфотографировались с флагом Украины и призывом к миру. Первый тайм на Уэмбли получился откровенно скучным. Команды слишком боялись ошибиться в матче, гарантирующем как минимум 135 млн фунтов. Все катилось к логическим нолям, пока воспитанник МЮ Джеймс Гарнер не отважился на дальний удар с 26-27 метров. 19-летний защитник Леви Колвилл пытался прервать выстрел, но срезал мяч точно в девятку собственных ворот. Ноттингем получил столь нужное преимущество перед отдыхом.

После перерыва Хаддерсфилд никак не мог найти хоть один момент, "забуксовав" в центре поля. Подопечные Карлоса Корберана (бывший ассистент Бьелсы) не могли попасть даже в створ ворот, имея всего 2 неточных удара за 70 минут.

"Терьеры" могли надеяться на пенальти. На 74-й минуте опытный Колбек подцепил Тоффоло в штрафной площадке, и левый латераль Хаддерсфилда радостно завалился на газон. Арбитр Джонатан Мосс оценил падение на желтую карточку за симуляцию, однако VAR принялся тщательно проверять эпизод. В конце концов решение главного рефери подтвердили – касание Колбека было, но очень уж хотел Тоффоло "дорисовать" пенальти.

Под занавес встречи Куперу пришлось менять получившего травму голкипера Бриса Самба. Итан Хорват спокойно провел компенсированное время и вместе с другими игроками Форест побежал праздновать великую победу – Ноттингем впервые возвращается в элиту после 1999 года. Напомним, первыми двумя новичками АПЛ стали Фулхэм и Борнмут.

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