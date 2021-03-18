"Моя цель – вернуться в футбол. Мечтаю быть частью любой футбольной команды, тренируя её футболистов. Очень хочу снова начать работать в той области, где я чувствую себя как дома, и где я абсолютно счастлив.

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Мне очень важно сделать этот шаг, и я не уверен, будет ли это в Арсенале или в другом клубе. Но пока из-за коронавируса наша семья немного расколота, поскольку некоторые ее члены находятся в Нидерландах, а некоторые – в Великобритании.

Уже скоро наступит момент, когда я поеду за границу – скорее всего, в Англию – и буду работать там, где смогу снова проявить себя. Мне уже надоело сидеть дома и ничего не делать", – приводит слова Бергкамп tribalfootball со ссылкой на The Athletic.

Напомним, Деннис за свою игровую карьеру успел поиграть за Аякс и Интер, а наибольших успехов достиг в составе Арсенала, за который выступал с 1995 по 2006 годы. В составе "канониров" Бергкамп провел 404 матча, записав в свой актив 110 голов и 90 ассистов. В статусе тренера голландец работал в составе молодежных команд Аякса и Альмере.

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