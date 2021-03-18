"Моя мета – повернутися в футбол. Мрію бути частиною будь-якої футбольної команди, тренуючи її футболістів. Дуже хочу знову почати працювати в тій сфері, де я почуваюся як вдома, і де я абсолютно щасливий.

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Мені дуже важливо зробити цей крок, і я не впевнений, чи буде це в Арсеналі або в іншому клубі. Але наразі через коронавірус наша родина трохи розколота, оскільки деякі її члени перебувають в Нідерландах, а деякі – у Великобританії.

Вже скоро настане момент, коли я поїду за кордон – швидше за все, в Англію – і працюватиму там, де зможу знову проявити себе. Мені вже набридло сидіти вдома і нічого не робити", – наводить слова Бергкампа tribalfootball з посиланням на The Athletic.

Нагадаємо, Денніс за свою ігрову кар'єру встиг пограти за Аякс та Інтер, а найбільших успіхів досягнув у складі Арсенала, за який виступав з 1995 по 2006 роки. У складі "канонірів" Бергкамп провів 404 матчі, записавши до свого активу 110 голів та 90 асистів. У статусі тренера нідерландець працював у складі молодіжних команд Аякса та Альмере.

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