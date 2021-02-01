Представитель Чемпионшипа совершил два достаточно громких подписания в конце зимнего трансферного окна.

Уотфорд усилился Маурицио Почеттино и Митчелом Бергкампом – сыновей знаменитых Маурисио Почеттино и Денниса Бергкампа.

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Как сообщает официальный сайт клуба, оба игрока присоединились к команде U-23. Срок соглашения Почеттино не разглашается, а Бергкамп выступать за молодежную команду Уотфорда в течении следующих полгода.

К слову, Уотфорд имеет в активе 47 очков и занимает 4 место в Чемпионшипе.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – LIVE