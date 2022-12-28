"Кто бы что ни говорил, но наш футбол прогрессирует и становится зрелищнее. Есть такое, что все команды научились защищаться и ставить автобус, но со временем таких команд станет меньше. Сейчас мы проходим эволюцию, которую уже прошли английские, итальянские и испанские клубы. В данный момент у нас идет перестройка футбола.

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Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе? Выигрыш Шахтером Кубка УЕФА? Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в Шахтере", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел третьим с 40 очками в активе.

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