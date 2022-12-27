"Михайленко создал команду, за которой просто не успел. У Михайленко большое тренерское будущее, но на тот момент он просто не успевал за развитием СК Днепр-1. Мы проиграли Колосу за выход в еврокубки. Тогда мы играли в Киеве и не угадали с вратарем – вместо Юрчука выпустили Клищука. Если бы сыграл Юрчук, уверен, все сложилось бы иначе.

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Еще до матча с Колосом мои помощники, которые разбираются в футболе лучше, чем я, говорили, что с Михайленко нужно принимать кардинальное решение и прощаться. Потому что, в первую очередь, мы мешаем его профессиональному развитию. В тот момент я предложил, чтобы менеджмент выбрал тренера, который поведет за собой дальше СК Днепр-1. Одним из кандидатов был Виктор Скрипник. Мы с ним общались, и я очень хотел видеть его главным тренером.

К сожалению, в мире большого спорта есть контрактные обязательства, которые следует выполнять. Мы готовы были подписать соглашение со Скрипником, но у него был действующий контракт с Зарей. Мы не вмешивались в процесс переговоров. У нас не богатый клуб. Платить клаусулу мы не собирались, о чем сразу предупредили Скрипника", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел третьим с 40 очками в активе, Заря с 36 пунктами – четвертая.

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