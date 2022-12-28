"Хто б що не казав, але наш футбол прогресує та стає видовищнішим. Є таке, що всі команди навчилися захищатися та ставити автобус, але згодом таких команд поменшає. Наразі ми проходимо еволюцію, яку вже пройшли англійські, італійські та іспанські клуби. Наразі у нас триває розбудова футболу.

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Погляньмо, як було раніше. До 2014 року в Україні було чотири супергранди, навіть запасним яких могли позаздрити багато європейських клубів. Більшість футболістів просто гріла лавку цих клубів, без жодного шансу проявити себе, але вони були мільйонерами. Хто від цього виграв? Які здобутки були у цей період в українському футболі? Виграш Шахтарем Кубка УЄФА? Цим він прославив Бразилію з огляду на кількість легіонерів із цієї країни у Шахтарі", – сказав Береза в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов третім з 40 очками в активі.

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