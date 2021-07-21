Днепряне тщательно подготовились к новому сезону. Плоды летней работы были представлены на официальной презентации.

СК Днепр-1 впервые в своей истории войдет в сезон с титульным спонсором. Им стал букмекерский бренд Parimatch, сообщает пресс-служба клуба.

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Также "спортклубовцы" разработали новую экипировку. Основная форма – синяя, с голубыми рукавами, а запасная – желтая. Вратарские комплекты выполнены в зеленом, желтом и голубом цветах. Также на одном рукаве футболки появилась надпись с хэштегом #дніпро1, на другом – новый шеврон УПЛ, а над номером – государственный флаг Украины.

Представлено было и всех шестерых новичков команды: Валерия Лучкевича, Невена Джурасека, Валентина-Александра Кожокару, Евгения Паста, Назария Русина и Никиту Кравченко.

Заметим, новый сезон СК Днепр-1 начнет 26 июля матчем против Ворсклы.

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