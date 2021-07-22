Почесний президент дніпрян Юрій Береза вважає, що його команді цілком до снаги замахнутись на призові місця у чемпіонаті.

"Завдання на сезон – команда грає в єврокубках. Це навіть не обговорюється. Будь-який інший результат буде неуспіхом.

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Журналісти запитують про першу сходинку. Я не відмовлюся від першого місця. Але я реаліст.

Завдання-мінімум – участь в єврокубках. Завдання-максимум – для будь-якої команди, яка бере участь в УПЛ, звичайно, перемога в Лізі і перемога в Кубку. Сьогодні наш потенціал достатньо потужний", – сказав Береза у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, минулий чемпіонат СК Дніпро-1 завершив на 7-й сходинці турнірній таблиці. У першому турі нового сезону УПЛ підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 26 липня на виїзді проти Ворскли. Початок зустрічі о 19:30.

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