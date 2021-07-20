Загальна інформація

Повна назва: Куопіон Паллосеура (скорочено – КуПС).

Дата заснування: 1923 рік.

Титули та досягнення: чемпіон Фінляндії (6 разів), володар Кубка Фінляндії (3 рази), володар Суперкубка Фінляндії (1 раз).

Найвище досягнення у єврокубках: раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи (сезон 2020/21).

Прізвиська: "жовто-чорні", "канарки".

Домашній стадіон: Вере Арена (колишня назва – Савон Саномат Арена). Вміщує 4700 уболівальників.

Головний тренер: Сімо Валакарі (48 років, Фінляндія).

Капітан: Нана Боатенг.

КуПС – шестиразовий чемпіон Фінляндії, але 5 титулів "жовто-чорні" здобули ще у 50-х – 70-х роках минулого сторіччя. Команда, яка базується в місті Куопіо з населенням трохи більше 100 тисяч мешканців, також є десятиразовим віце-чемпіоном країни, а ще 3 рази ставала бронзовим призером першості Фінляндії. У сезоні-2020 (чемпіонат Фінляндії відбувається за системою весна-осінь) "канарки" фінішували третіми, а завдяки здобутому національному Кубку отримали путівку в Лігу конференцій. У першому раунді кваліфікації нового євротурніру фіни пройшли вірменський Ноа – 0:1, 5:0.

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У середині 2000-х команда двічі вилітала з елітного дивізіону, а клуб був близьким до банкрутства, але Арі Лахті – виконавчий директор інвестиційного банку ICECAPITAL – став власником 95% акцій клубу, врятувавши КуПС від зникнення. Поступово справи пішли вгору. За останні 10 років "канарки" 4 рази грали у фіналі Кубка країни, а в чемпіонаті 5 разів ставали призерами турніру. Останні 4 сезони КуПС неодмінно фінішує в топ-3 чемпіонату Фінляндії, а загалом команда входить у топ-4 найуспішніших клубів країни. У сезоні-2019 КуПС вперше за 43 роки став чемпіоном і зіграв у кваліфікації ЛЧ, але вилетів у першому ж раунді від норвезького Мольде (0:5).

У січні 2018-го Арі Лахті, який раніше працював президентом та віце-президентом Фінської футбольної ліги, був обраний президентом Асоціації футболу Фінляндії. При цьому 58-річний фінансист залишається власником КуПС. Президентом клубу став Ярмо Хайсканен.

Команду очолює 48-річний фахівець із Фінляндії Сімо Валакарі, який працює в клубі з січня 2021-го. Під його керівництвом КуПС вже виграв Кубок Фінляндії, обігравши ГІК в серії післяматчевих пенальті. Валакарі виступав на позиції центрального/опорного півзахисника. Впродовж кар'єри футболіста пограв у Фінляндії, 4 роки віддав шотландському Мазервелу (з липня 1996-го по липень 2000-го), після чого перейшов у Дербі Каунті. У складі "баранів" провів тих же 4 роки, а потім перебрався за океан, підписавши контракт з Далласом.

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У МЛС Валакарі провів півтора року, зігравши 85 поєдинків (1 гол та 3 асисти). У 2006-му повернувся на батьківщину. Саме фінський ТПС став останнім клубом Сімо, який повісив бутси на цвях у 2010-му, маючи в активі 32 матчі за збірну Фінляндії. За час кар'єри гравця Валакарі не виграв жодного трофею, а от у статусі тренера справи пішли краще.

У 2012-му молодий тренер очолив Сейнайокі, розпочавши самостійну кар'єру наставника. Перед тим Валакарі кілька місяців працював у тренерському штабі збірної Фінляндії U-18. Спершу Сімо вивів команду в елітний дивізіон Фінляндії, у якому Сейнайокі став срібним призером вже в дебютному сезоні.

Далі – більше. У 2015-му Валакарі зробив команду чемпіоном Фінляндії, а ще за рік привів до перемоги в Кубку та бронзових медалей чемпіонату. Той сезон став останнім для тренера в Сейнайокі. Навесні 2017 року Сімо прийняв норвезький Тромсе, який покинув у 2020-му після вильоту в нижчий дивізіон. З початку 2021 року Валакарі працює в КуПС та наразі демонструє непогані результати – виграний Кубок Фінляндії (перемога над ГІК в серії пенальті), поточне 2 місце в чемпіонаті та прохід вірменського Ноа в Лізі конференцій.

Цікаво, що сини Валакарі – теж футболісти. Старший – 23-річний Пааво – виступає на позиції голкіпера, але кар'єра у нього не надто складається. Він пограв у клубах нижчих дивізіонів Фінляндії, а останні півтора року перебуває в статусі вільного агента. У молодшого Онні Валакарі справи йдуть значно краще. 21-річний півзахисник виступає за кіпрський Пафос разом із екс-динамівцем Артуром Рудьком. У сезоні 2020/21 провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 7 асистів. Викликається в національну збірну Фінляндії, за яку зіграв 5 матчів (1 гол), починаючи з листопада 2020-го. Онні Валакарі приїжджав до Києва на матч відбору ЧС-2022 Україна – Фінляндія, але на поле не виходив. Потрапив у заявку Маркку Канерви на Євро-2020, проте не зіграв на турнірі жодної хвилини.

У складі КуПС немає не те що зірок, а навіть більш-менш відомих виконавців. Сумарна вартість усіх гравців на Transfermarkt – лише 4,50 млн євро, а найдорожчі футболісти коштують якихось 400 тисяч. Склад Ворскли втричі дорожчий – майже 14 млн. Більшість футболістів у команді – фіни, але є й легіонери (їх 9). Зокрема, 27-річний ганський півзахисник Нана Боатенг, який є капітаном команди та може зіграти і в центрі оборони. Свого часу він перебував у системі Манчестер Сіті, проте так і не зіграв за першу команду. Також серед іноземців виділимо австрійського кіпера Йоханнеса Крайдля, який зараз підміняє травмованого основного воротаря Отсо Віртанена. Саме австрієць і зіграє з Ворсклою.

На флангах оборони переважно виходять еквадорець Даніель Карільйо (зліва) та фін Хенрі Тойвомякі (справа). Пару центрбеків зазвичай складають фін португальського походження Діого Томас і Танелі Хямялайнен – наймолодший захисник у команді (20 років). До слова, середній вік футболістів КуПС складає 24,2 року – у розпорядженні Сімо Валакарі доволі молода команда (Ворскла рівно на рік старша – середній вік 25,2).

Ганець Боатенг – основний центрхав команди. Пару йому складає Антон Попович, а третім у центрі поля часто з'являється Жордан Себбан. Ближче до атаки грають Хаарала Сантері та Урхо Ніссіля.

У нападі можуть вийти нігерієць Анікпено (2 голи), бразилець Рангел (1 гол), або ж фін Відьєскуг (1 гол). До слова, найкращим бомбардиром КуПС у поточному сезоні є центральний захисник Діого Томас – 4 голи (усі з гри). Ніссіля забив тричі та віддав 4 асисти – одна з головних загроз для воріт Дмитра Різника у майбутній єврокубковій дуелі. Команда може зіграти в різних формаціях: 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-3-3 і навіть 3-5-2, а тренер не боїться регулярно вдаватися до ротації складу.

КуПС проводить домашні поєдинки на Вере Арені. Стадіон був реконструйований у 2005 році та вміщує 4700 уболівальників.

Сезон 2021/22 став 15-м для "канарок" у єврокубках. У більшості випадків КуПС вилітав вже у першому раунді. Лише 5 разів фінській команді вдалося затриматися в євротурнірах довше, ніж на один раунд. При цьому в груповому турнірі КуПС ніколи не грав. Найуспішнішими для "канарок" стали два сезони – у 2012-му фіни пройшли двох суперників у кваліфікації Ліги Європи, але спіткнулися на турецькому Бурсаспорі (1:0, 0:6). Рік тому КуПС повторив свій міні-подвиг, вибивши з кваліфікації ЛЄ братиславський Слован та литовську Судуву, але румунський Клуж став нездоланним бар'єром для команди з Куопіо.

Загалом фінська команда провела в єврокубках 38 матчів, у яких здобула 9 перемог, 9 разів зіграла внічию та 20 разів поступилася. Різниця м'ячів – 36:82.

Цікаво, що в єврокубковій історії КуПС є протистояння з київським Динамо. В 1/16 фіналу Кубка Кубків 1990/91 фіни за сумою двох матчів поступилися "біло-синім" з рахунком 2:6. Перший поєдинок у Куопіо завершився бойовою нічиєю 2:2 (за киян забивали Юран і Саленко). Проте за два тижні у Києві на тодішньому Республіканському підопічні Анатолія Пузача розбили суперника з рахунком 4:0. Голи у свій актив записали Олег Саленко, Сергій Юран та Геннадій Литовченко, який оформив дубль двома розкішними ударами. Рахунок мав бути ще більшим, але турецький рефері в одному з епізодів не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт.

До поєдинку проти Ворскли підопічні Сімо Валакарі підходять із серією відмінних результатів. Із останніх 8-ми поєдинків КуПС програв лише один – у першому раунді Ліги конференцій проти Ноа (0:1). Але у матчі-відповіді був взятий переконливий реванш – 5:0. Після 12 турів чемпіонату Фінляндії "канарки" посідають друге місце турнірної таблиці, набравши 25 очок. Відставання від ГІК складає 6 пунктів. У останніх 8-ми матчах фіни пропустили лише 3 голи, але й забиває команда не так багато – 18 м'ячів у 12-ти поєдинках чемпіонату Фінляндії.

КуПС – значно титулованіший клуб, ніж Ворскла, яка виграла лише Кубок України 2008/09 та двічі ставала бронзовим призером чемпіонату України. Але тут варто робити поправку на рівень фінської першості, яка значно поступається УПЛ навіть не найкращого зразка.

У команди з Куопіо є тільки одна суттєва перевага над Ворсклою – фіни перебувають в значно кращому ігровому тонусі, адже їхній чемпіонат стартував ще на початку травня, тоді як полтавці за останні 2 місяці не зіграли жодного офіційного поєдинку. Але у всьому іншому підопічні Юрія Максимова переважають свого суперника. Досвід, індивідуальний рівень футболістів, статус чемпіонату – все це свідчить на користь полтавців. Навряд чи КуПС вдасться пройти без особливих проблем (тим більше, з урахуванням офіційного старту сезону для української команди), але у двоматчевому протистоянні Ворскла зобов'язана довести свою перевагу над бронзовим призером Фінляндії.

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