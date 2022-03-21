"Це війна нового типу. Це не Друга світова війна, де можна було говорити про суцільні фронти та окопи, коли можна використати високоточну зброю. У першу чергу – це війна логістики.

Береза: Дебіли, які довірилися Путіну, набагато гірші за орків з фільму "Володар кілець" – вони завжди були бздунами

Мало того, що вони (російська армія, – прим.) немотивовані, не мають цілі та ідеї, не розуміють, чому сюди прийшли, вони ще й везуть на своїх танках парадну форму, в якій вони зібралися пройтися на параді на Хрещатику. Дебіли. Як казав улюблений кінь Путіна, Лавров: "Дебіли, бл*дь". Як можна літню форму везти в Україну весною? У нас морози ще. Це відсутність освіти, первинних навичок, які повинні бути у будь-якої людини.

Західні партнери зрозуміли: якщо ми впадемо, то ця мавпа з цим своїм кадирівським стадом баранів прийде й до них. Вони (кадирівці, – прим.) побачили, як живе Україна, побачили, що в наших сільських хатах є теплі нужники. Ви не уявляєте, наскільки це рве їхній світогляд. Якщо за Садовим кільцем нужник – це похилена супербудівля ХIХ сторіччя, то в будь-якому селі України в хаті є нужник, тепла вода, бойлер та інші елементарні речі. А уявіть, якщо вони потраплять в західний світ. Вони там в горах чоловіками стають з козами. Це ж не чеченці, а якраз кадирівці. Це мавпи", – сказав Береза у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Береза з перших днів війни командує батальйоном Національної гвардії.

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