"Береги свои часы": судья потроллил Левандовски по мотивам истории с ограблением
Испанские арбитры пристально следят за закулисной жизнью звезд Примеры.
Рефери Мунуэра Монтеро тонко потроллил Роберта Левандовски после финального свистка матча Реал Сосьедад – Барселона (1:4).
Дебютные голы Левандовски в Ла Лиге в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:4
На днях у поляка украли часы за 70 тысяч евро, но затем полиция вернула дорогую вещь. Монтеро знал об этой истории и пошутил, пожимая руку звездному новичку Барсы: "Желаю всего лучшего, береги свои часы". Левандовски с улыбкой воспринял шутку судьи.
Напомним, в этом же матче Роберт оформил свои первые голы за Барселону после летнего перехода из Баварии.
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