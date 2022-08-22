Рефери Мунуэра Монтеро тонко потроллил Роберта Левандовски после финального свистка матча Реал Сосьедад – Барселона (1:4).

Дебютные голы Левандовски в Ла Лиге в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:4

На днях у поляка украли часы за 70 тысяч евро, но затем полиция вернула дорогую вещь. Монтеро знал об этой истории и пошутил, пожимая руку звездному новичку Барсы: "Желаю всего лучшего, береги свои часы". Левандовски с улыбкой воспринял шутку судьи.

️ Munuera Montero (Referee) to Lewandowski:



– “I wish you all the best, be careful with your watch ”

pic.twitter.com/4GbkujQlRB — infosfcb  (@infosfcb) August 22, 2022

Напомним, в этом же матче Роберт оформил свои первые голы за Барселону после летнего перехода из Баварии.

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