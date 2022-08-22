Рефері Мунуера Монтеро тонко потролив Роберта Лєвандовскі після фінального свистка матчу Реал Сосьєдад – Барселона (1:4).

Дебютні голи Лєвандовскі в Ла Лізі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:4

Днями у поляка вкрали годинник за 70 тисяч євро, але потім поліція повернула коштовну річ. Монтеро знав про цб історію і пожартував, тиснучи руку зірковому новачку Барси: "Бажаю всього найкращого, бережи свій годинник". Лєвандовскі з посмішкою сприйняв жарт судді.

️ Munuera Montero (Referee) to Lewandowski:



– “I wish you all the best, be careful with your watch ”

pic.twitter.com/4GbkujQlRB — infosfcb  (@infosfcb) August 22, 2022

Нагадаємо, в цьому ж матчі Роберт оформив свої перші голи за Барселону після літнього переходу з Баварії.

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