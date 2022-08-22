"Бережи свій годинник": суддя потролив Лєвандовскі за мотивами історії з пограбуванням
Іспанські арбітри пильно стежать за закулісним життям зірок Прімери.
Рефері Мунуера Монтеро тонко потролив Роберта Лєвандовскі після фінального свистка матчу Реал Сосьєдад – Барселона (1:4).
Дебютні голи Лєвандовскі в Ла Лізі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:4
Днями у поляка вкрали годинник за 70 тисяч євро, але потім поліція повернула коштовну річ. Монтеро знав про цб історію і пожартував, тиснучи руку зірковому новачку Барси: "Бажаю всього найкращого, бережи свій годинник". Лєвандовскі з посмішкою сприйняв жарт судді.
Нагадаємо, в цьому ж матчі Роберт оформив свої перші голи за Барселону після літнього переходу з Баварії.
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