Нападающий Сассуоло Доменико Берарди готов к новому вызову в своей карьере.

Доменико Берарди обратился к руководству Сассуоло с просьбой выставить его на трансферный рынок, сообщает Tuttomercatoweb.

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Действующий контракт 27-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го. Доменико прекрасно себя зарекомендовал в составе сборной Италии на Евро-2020. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

По информации СМИ, в услугах Берарди активно заинтересованы Боруссия Д и Милан.

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