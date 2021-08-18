Нападник Сассуоло Доменіко Берарді готовий до нового виклику у своїй кар'єрі.

Доменіко Берарді звернувся до керівництва Сассуоло з проханням виставити його на трансферний ринок, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Чинний контракт 27-річного форварда з клубом розрахований до літа 2024-го. Доменіко чудово себе зарекомендував у складі збірної Італії на Євро-2020. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

За інформацією ЗМІ, у послугах Берарді активно зацікавлені Борусія Д та Мілан.

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