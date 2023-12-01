Стартовал 15 тур в чемпионате Саудовской Аравии. Результаты и обзор встреч – и этой новости на "Футбол 24".

Про-лига, 15 тур

Абха – Аль-Ахли – 0:6

Голы: Вейга, 20, 45, Аль-Бурайкан, 22, 28, Кессье, 38, Марез, 64

Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:2

Голы: Коронадо, 9, Бензема, 29 (пен), Хамдалла, 64 (пен), Хавсави, 74 – Нерей, 45, Аль-Терайс, 90

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Аль-Ахли старается не отпускать далеко Аль-Наср, который расположился на второй строчке. В 15 туре команда экс-игроков АПЛ, Серии А и Ла Лиги сокрушили Абху. Дубль оформил испанец Вейга, по голу в свой актив записали также Кессье и Рияд Марез.

В другом матче Аль-Иттихад не без проблем одолел Аль-Халидж. Карим Бензема оформил свой 10 мяч за "тигров" во всех турнирах. Впрочем, француз травмировался и не смог доиграть матч.

Сейчас Аль-Ахли имеет 30 очков и находится на третьей строчке. Аль-Иттихад занимает четвертое место с 28 баллами. Команда Бензема отстает от лидера Аль-Хиляля на 10 пунктов.

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