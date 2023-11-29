27 ноября на Криштиану Роналду подали в окружной суд США во Флориде за то, что португалец "продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance. Об этом информирует Coin Telegraph.

Роналду после назначения пенальти признался арбитру, что фола не было – видео благородства Криштиану в Азиатской ЛЧ

Сообщается, что Роналду должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, ведь у него есть инвестиционный опыт и большие ресурсы для привлечения внешних консультантов.

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек. Роналду и Binance стали партнерами в сфере NFT летом 2022 года.

Напомним, что Binance является одним из спонсоров Шахтёра.

"YouTube – найбільша бібліотека знань": в УПЛ працює 24-річний тренер, який любить шахи, фрілансив, розвивав TikTok