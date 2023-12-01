Стартував 15 тур в чемпіонаті Саудівської Аравії. Результати та огляд зустрічей – і цій новині на "Футбол 24".

Про-ліга, 15 тур

Ахба – Аль-Ахлі – 0:6

Голи: Вейга, 20, 45, Аль-Бурайкан, 22, 28, Кессьє, 38, Марез, 64

Аль-Іттіхад – Аль-Халідж – 4:2

Голи: Коронадо, 9, Бензема, 29 (пен), Хамдалла, 64 (пен), Хавсаві, 74 – Нерей, 45, Аль-Терайс, 90

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Аль-Ахлі намагається не відпускати далеко Аль-Наср, який розташувався на другій сходинці. В 15 турі команда екс-гравців АПЛ, Серії А та Ла Ліги розтрощили Ахба. Дубль у ворота суперника оформив Вейга, який вважається надією збірної Іспанії. По голу у свій актив записали також Кессьє та Ріяд Марез.

В іншому матчі Аль-Іттіхад не без проблем здолав Аль-Халідж. Карім Бензема оформив свій 10 м'яч за "тигрів" у всіх турнірах. Втім, француз травмувався і не зміг дограти матч.

Наразі Аль-Ахлі має 30 очок і перебуває на третій сходинці. Аль-Іттіхад посідає четверте місце з 28 балами. Команда Бензема відстає від лідера Аль-Хіляля на 10 пунктів.

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