Во вчерашнем матче француз забил 300-й и 301-й голы за мадридскую команду, цвета которой защищает с 2009 года. Реал выиграл 4:1 и оторвался от Севильи на 8 очков.

Реал – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Первый мяч Карим забил с 11-метрового. Это 15-й пенальти в исполнении Бензема за Реал, и все они были реализованы (13 – в Ла Лиге, по одному – в Кубке Испании и ЛЧ). Ни один игрок в истории мадридцев, столько раз пробивавший 11-метровые, не может похвастаться стопроцентной реализацией. Бензема стал первым, кто забил такое количество пенальти, ни разу не промахнувшись, информирует Mister Chip.

В историческом зачете бомбардиров Реала 34-летний Бензема занимает четвертое место. Альфредо Ди Стефано забил 308, Рауль – 323, Криштиану Роналду – 450.

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