Польский нападающий Баварии стал настоящим феноменом последних лет. Именно он стал тем, кто ответил на вопрос "Кто может составить конкуренцию Месси и Роналу?", и это в 30 лет!

Если мир делится на поклонников Месси и Роналду, то Роберта обожают все. Скромный парень не любит быть в центре внимания и давать громкие интервью – за него говорят голы. А "наговорил" он на несколько томов, среди которых – скидывание звездного дуэта с бомбардирской вершины ЛЧ после гегемонии продолжительностью в 12 лет.

Опередить Ривалдо и Рауля: идеальный сезон Марио Жардела

Сезон 2019/20

До сезона 2007/08 обладатель звания лучшего бомбардира Лиги чемпионов постоянно обновлялся, дважды подряд стать самым точным снайпером удавалось ван Нистелрою. Затем пьедестал захватили Месси и Роналду.

В сезоне 2014/15 они вообще поделили первое место между собой, пустив на трон и Неймара, которому не хватило всего одного гола, чтобы опередить конкурентов. Казалось, это соревнование Кри и Лео будет продолжаться вечно, пока не наступит смена поколений. Неймар из-за постоянных травм и скандалов просто не мог держать планку в течение длительного времени.

Смотреть Лигу чемпионов – одно удовольствие! Наслаждайся лучшими футбольными матчами вместе с Żubrówka Czarna.



Болей за свою команду с брендом для тех, кто хочет настоящего. Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Роберт Левандовски стал сказкой для Борусии Дортмунд и безжалостным оружием мюнхенской Баварии. Ему удалось вывести собственную результативность на просто безумный уровень – пента-трик в ворота Вольфсбурга через 8 минут после выхода на замену заставил Гвардиолу шокировано ухватиться за голову и вошел в историю мирового футбола.

Но Лига чемпионов – это турнир лучших, где нужно реализовывать каждый момент. Левандовски показал, что он способен побить даже легенд с несколькими "Золотыми мячами".

Сезон 2019/20. Грозная Бавария попадает в группу "В" к Тоттенхэму, Олимпиакосу и Црвеной Звезды. Для "роттен" это как песочница: 18 очков, 24 – 5 по голам. "Шпоры" немцы в Лондоне "прибили" со счетом 7:2 – Роберт сделал дубль. В 6 матчах Лева "настрелял" 10 голов, Црвена Звезда помогла ему оформить покер и сделать громкую заявку на звание лучшего бомбардира.

Расправа над андердогами в группе – дело приятное, но чемпионы куются в баталиях плей-офф. Бавария показала – когда немецкая машина набирает ход, остановить ее не может никто.

Челси, несмотря на свой статус и звездность, создать трудности "роттен" не сумел – полная деклассация 3:0 и 4:1, Лёва записывает на свой счет еще 3 гола.

Следующий шаг должен был стать настоящим футбольным десертом. Бавария – Барселона, ну кто же из ценителей футбола о таком не мечтает? Кроме того, Роберт получил шанс сразиться с самим Месси и заставить критиков не просто забыть о сомнениях, а буквально завопить от восторга.

Из-за COVID-19 противостояние в 1/4 и в полуфинале состояло из одного матча. Бавария должна была с ходу доказывать чемпионские амбиции. И сделала это не просто фантастически – уместного эпитета просто не существует. На стадионе "Да Луш" в Лиссабоне "роттен" уничтожают Барселону со счетом 8:2! Левандовски забил только в конце игры, но благодаря тому, что все внимание было приковано к нему, партнеры по команде получили много свободного пространства. Эксперты были убеждены – ушастый кубок Лиги чемпионов можно отдавать Баварии уже после того матча.

Полуфинал с Лионом Бавария проходит на инерции – спокойные 3:0 с голом Левандовски в конце игры. Финал!

До битвы за кубок дорвался ПСЖ. Наконец-то космические многомиллионные вложения дали результат. Неймар хочет показать, кто здесь хозяин, а Мбаппе – получить звание преемника Месси и Роналду. Но звездой вечера стал Кингсли Коман. Киммих мягко и элегантно навесил из-за пределов штрафной. Мяч летел в сторону Левандовски, и Керер рванул вперед, чтобы помешать поляку нанести роковой удар. Защитник не просчитал траекторию – мяч полетел туда, где он был секунду назад, но позицию уже занял Коман. После голевой феерии минимальная победа над парижанами ни у кого не вызывает никаких вопросов – Бавария заслуженно выиграла в ЛЧ 2019/20.

15 голов в ЛЧ дарят Роберту не только звание лучшего бомбардира – он может прервать гегемонию Лео и Кри, получив "Золотой мяч"! Эксперты убеждены – награда уже в руках Роберта. Но France Football решил не вручать награду 2020 года из-за COVID-19. Стать лучшим – иногда недостаточно даже этого.