У вчорашньому матчі француз забив 300-й і 301-й голи за мадридську команду, кольори якої захищає з 2009 року. Реал виграв 4:1 і відірвався від Севільї на 8 очок.

Реал – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Перший м'яч Карім забив з 11-метрового. Це 15-й пенальті у виконанні Бензема за Реал і всі вони були реалізовані (13 – у Ла Лізі, по одному – в Кубку Іспанії і ЛЧ). Жоден гравець в історії мадридців, який стільки разів бив 11-метрові, не може похизуватися стовідсотковою реалізацією. Бензема став першим, хто забив таку кількість пенальті, жодного разу не схибивши, інформує Mister Chip.

В історичному заліку бомбардирів Реала 34-річний Бензема посідає четверте місце. Альфредо Ді Стефано забив 308, Рауль – 323, Кріштіану Роналду – 450.

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