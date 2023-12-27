У вівторок, 26 грудня форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема з розгромним рахунком поступився команді Кріштіану Роналду в матчі чемпіонату Саудівської Аравії (2:5), а наступного дня видалив свій акаунт в Instagram. Тим самим француз "попрощався" зі своїми 76 мільйонами підписників, інформує talkSPORT.

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Джерело припускає, що Бензема не зміг впоратися із зовнішнім тиском після болючої поразки – у матчі проти Аль-Насра Каріму не вдалося забити, він відзначився лише гольовою передачею. Після цієї зустрічі один із найпопулярніших спортивних журналістів Саудівської Аравії Валід Аль-Фарадж розкритикував форварда. "Розрив між Бензема і громадськістю зростає з кожним днем. Йому так і не вдалося змінити ситуацію. І найголовніше, він не докладає жодних зусиль. Він немов каже фанатам: "Мені з вами просто весело", – зазначив він у своїй програмі.

Бензема був п'ятим футболістом за популярністю на соціальній платформі, поступаючись за кількістю підписників тільки Роналду, Ліонелю Мессі, Неймару і Кіліану Мбаппе.

Раніше Бензема вже видаляв свій акаунт в Instagram у 2022 році, але відновив його.

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