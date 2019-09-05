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Бензема скромно оценил свою роль в легендарном трио BBC - француз засыпал комплиментами Роналду и Бейла

5 сентября 23:36 18 Читати українською
Бензема скромно оценил свою роль в легендарном трио BBC - француз засыпал комплиментами Роналду и Бейла
Бейл, Роналду и Бензема / соцсети

Форвард Реала Карим Бензема поделился воспоминаниями об игре в тройке нападения вместе с Криштиану Роналду и Гаретом Бейлом, которую называли BBC.

"В BBC у нас была ракета – Бейл, бомбардир – Криштиану, и я – тот, кто располагается между ними. Моей работой было заставить всю эту систему работать.

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Для меня было не важно, что я играл под 9-м номером и должен был бы забивать голы. Это был другой стиль игры.

В Лионе я был завершителем атак, а здесь таким стал Роналду. С ним мне отводилась иная роль. Я забивал голы, но больше занимался созданием, продвижением мяча и попытками раскрыть пространство", – цитирует Бензема RMC Sport.

Добавим, что Бензема, Роналду и Бейл играли вместе за Реал в период с 2013-го по 2018 год, выиграв за этот период четыре Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Гарет Бейл Гарет Бейл Карим Бензема Карим Бензема
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