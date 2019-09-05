Бензема скромно оцінив свою роль у легендарному тріо BBC – француз засипав компліментами Роналду та Бейла

Форвард Реала Карім Бензема поділився спогадами про гру в трійці нападу разом з Кріштіану Роналду і Гаретом Бейлом, яку називали BBC.

"В BBC у нас була ракета – Бейл, бомбардир – Кріштіану, і я – той, хто розташовується між ними. Моєю роботою було змусити всю цю систему працювати. Для мене було не важливо, що я грав під 9-м номером і мав би забивати голи. Це був інший стиль гри.

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У Ліоні я був завершителем атак, а тут таким став Роналду. З ним мені відводилася інша роль. Я забивав голи, але більше займався створенням, просуванням м'яча і спробами розкрити простір", – цитує Бензема RMC Sport.

Додамо, що Бензема, Роналду і Бейл грали разом за Реал в період з 2013-го по 2018 рік, вигравши за цей час чотири Ліги чемпіонів.

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